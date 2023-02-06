"Ювелирно": в ВСУ показали удары по позициям россиян в захваченных домах

Вооруженные силы Украины обнародовали видео артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов в захваченных домах.

Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины

Детали: В ВСУ сообщили, что артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода совместно с Изюмским отдельным батальоном территориальной обороны обнаружили российских оккупантов, которые базировались в захваченных домах.

"Уничтожаем врага с ювелирной точностью", – подчеркнули военные.