"Ювелирно": в ВСУ показали удары по позициям россиян в захваченных домах
Понедельник, 6 февраля 2023, 18:56
Вооруженные силы Украины обнародовали видео артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов в захваченных домах.
Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины
Детали: В ВСУ сообщили, что артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода совместно с Изюмским отдельным батальоном территориальной обороны обнаружили российских оккупантов, которые базировались в захваченных домах.
"Уничтожаем врага с ювелирной точностью", – подчеркнули военные.
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