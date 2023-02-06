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"Ювелирно": в ВСУ показали удары по позициям россиян в захваченных домах

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 17:56
Ювелирно: в ВСУ показали удары по позициям россиян в захваченных домах
Скрин с видео

Вооруженные силы Украины обнародовали видео артиллерийских ударов по позициям российских оккупантов в захваченных домах.

Источник: Сухопутные войска Вооруженных сил Украины 

Детали: В ВСУ сообщили, что артиллеристы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода совместно с Изюмским отдельным батальоном территориальной обороны обнаружили российских оккупантов, которые базировались в захваченных домах.

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"Уничтожаем врага с ювелирной точностью", – подчеркнули военные.

Темы: Вооруженные силывойна
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