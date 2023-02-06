Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ювелірно": у ЗСУ показали удари по позиціях росіян у захоплених будинках

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 18:56
Скрін з відео

Збройні сили України оприлюднили відео артилерійських ударів по позиціях російських окупантів у захоплених будинках.

Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України 

Деталі: У ЗСУ повідомили, що артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках. 

"Нищимо ворога з ювелірною точністю", – наголосили військові. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновлено від 11:00, фото, відеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже знесли

Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном та Шольцом - ЗМІ

фотоУкраїна почне готувати кадри для Криму – Верещук

Зеленський у парламенті Британії: Росія програє і перемога над нею змінить світ

Резніков зібрався по-новому боротися з корупцією в Міноборони, шукає кадри

Розслідування MH17: Путін прийняв рішення про передачу ЗРК "Бук", яким збили літак

Усі новини...
Збройні сили
Генштаб показав, як українці вчаться у Британії вести міські бої
Прем’єрка Естонії долучилась до виготовлення окопних свічок для ЗСУ
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 14 населених пунктів – Генштаб
Останні новини
17:26
У Нацгвардії пояснили цілі мобілізації та "Гвардії наступу": все заради перемоги
17:20
оновлено від 11:00, фото, відеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже знесли
17:10
Ситуація з енергопостачанням на Одещині покращується – "Укренерго"
16:57
фотоЗеленський зустрівся із королем Чарльзом
16:56
Резиденти Дія.City за рік сплатили податків на понад 4 мільярди
16:50
Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном та Шольцом - ЗМІ
16:47
Росіяни знову обстріляли Херсон: загинув літній містянин
16:44
"Життя і здоров'я українського військового тепер в 5,7 разів дешевше" – Набожняк
16:38
фото2 ракети, випущені з літаків, вдарили по Чернігівщині – є постраждалі
16:34
відео, фотоПерші українські рятувальники прибули до Туреччини: з собою – Starlink та дрони
Усі новини...