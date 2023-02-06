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"Ювелірно": у ЗСУ показали удари по позиціях росіян у захоплених будинках

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 17:56
Ювелірно: у ЗСУ показали удари по позиціях росіян у захоплених будинках
Скрін з відео

Збройні сили України оприлюднили відео артилерійських ударів по позиціях російських окупантів у захоплених будинках.

Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України 

Деталі: У ЗСУ повідомили, що артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках. 

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"Нищимо ворога з ювелірною точністю", – наголосили військові. 

Теми: Збройні силивійна
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