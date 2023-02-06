"Ювелірно": у ЗСУ показали удари по позиціях росіян у захоплених будинках
Понеділок, 6 лютого 2023, 18:56
Збройні сили України оприлюднили відео артилерійських ударів по позиціях російських окупантів у захоплених будинках.
Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України
Деталі: У ЗСУ повідомили, що артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках.
"Нищимо ворога з ювелірною точністю", – наголосили військові.
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