"Ювелірно": у ЗСУ показали удари по позиціях росіян у захоплених будинках

Збройні сили України оприлюднили відео артилерійських ударів по позиціях російських окупантів у захоплених будинках.

Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України

Деталі: У ЗСУ повідомили, що артилеристи 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках.

"Нищимо ворога з ювелірною точністю", – наголосили військові.