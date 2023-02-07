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Россияне вывели все ракетоносители из Черного моря из-за шторма – ОК "Юг"

Ирина БалачукВторник, 7 февраля 2023, 08:18
Россияне вывели все ракетоносители из Черного моря из-за шторма – ОК Юг
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

По состоянию на утро 7 февраля российские оккупанты забрали все ракетоносители из Черного моря из-за сильного шторма.

Источник: руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона

Прямая речь Гуменюк: "В море продолжает бушевать очень мощный шторм. Как для Черного моря, то он максимально мощный – раньше такого не фиксировалось – это 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью укрывается в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но они не являются ракетоносителями – они собирают информацию о надводной обстановке".

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Детали: Гуменюк отметила, что в Азовском море также шторм, но не такой мощный – 2-3 балла. 

Несмотря на это, РФ вывела свои корабли – сейчас их в Азовском море нет, а исследование надводной обстановки оккупанты осуществляют дистанционно.

Темы: Черное мореРосcиявойна
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