Большинство американцев - за продолжение поддержки Украины, но среди республиканцев больше скепсиса

Почти через год после начала войны между Россией и Украиной поддержка Украины со стороны американцев остается стабильной, в то же время среди республиканцев больше всего тех, кто выступает за скорейшее окончание войны даже ценой территориальных потерь для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup с 3 по 22 января.

Стабильные 65% взрослого населения США предпочитают, чтобы Соединенные Штаты поддерживали Украину в возвращении ее территории, даже если это приведет к затяжному конфликту. В то же время 31% продолжают утверждать, что предпочли бы видеть, как США прилагают усилия для быстрого завершения войны, даже если это позволит России сохранить за ней оккупированную территорию.

Администрация Байдена сделала поддержку Украины краеугольным камнем своей внешней политики. Это может объяснить партийные разногласия в этом вопросе - демократы гораздо больше поддерживают Украину, чем республиканцы и независимые, - хотя большинство всех трех партийных групп поддерживают продолжение борьбы Украины за возвращение своей бывшей территории.

Если 81% избирателей демократов выступают за продолжение поддержки Украины до возвращения ею захваченных территорий, то среди избирателей республиканцев такого мнения придерживаются 53%, среди независимых - 59%.

Среди избирателей республиканцев самый высокий процент тех, кто выступает за скорейшее завершение конфликта, даже ценой потерянных территорий Украины - 41%. Среди избирателей демократов такого мнения придерживаются лишь 16%, среди независимых - 48%.

Большинство американцев (39%) считают, что поддержка, оказываемая Украине в войне, является правильной. Еще 30% считают, что США делают недостаточно, 28% - слишком много.

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Почти половина республиканцев (47%) считают, что США делают слишком много, тогда как 48% демократов считают, что американское вмешательство является адекватным. 41% демократов считают, что США делают недостаточно. Респонденты, поддерживающие независимых, равномерно разделились между двумя лагерями: по 35% считают, что США делают слишком много и в нужном объеме. Демократы чаще, чем независимые и республиканцы, считают, что США делают недостаточно.

Беспокойство республиканских лидеров относительно политики в Украине сосредоточено на том, чтобы удержать США подальше от прямого конфликта с Россией и не предлагать Украине то, что некоторые называют "пустым чеком". Другие беспокойства касались прозрачности украинского правительства.

Как сообщалось, большинство сторонников Демократической партии США считают, что президенту Джо Байдену не нужно переизбираться на второй срок в 2024 году.