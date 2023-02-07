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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, поднята авиация – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 14:34
Иллюстративное фото, Киевская городская военная администрация

В оккупированном Мариуполе Донецкой области днем 7 февраля прогремели пять мощных взрывов, после чего россияне подняли авиацию в воздух.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя".

Детали: По данным источников Андрющенко, взрывы произошли в районе порта – там, куда недавно оккупанты завезли технику и ПВО. В небе над городом появилось большое количество авиации, по его словам.

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Темы: Мариупольвзрывоккупация
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