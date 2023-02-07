МВД показало мобильные группы, которые охотятся на вражеские дроны
Министерство внутренних дел показало, как украинские мобильные огневые группы противовоздушной обороны защищают небо Украины.
Источник: МВД в Twitter
Дословно: "Каждый раз когда вы слышите сигнал воздушной тревоги, гвардейцы мобильной огневой группы противовоздушной обороны уже находятся на позиции в полной боевой готовности".
Детали: На фотографиях видно, что украинские бойцы передвигаются на квадроциклах и сбивают беспилотники из стрелкового оружия.
Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони захищають українське небо— МВС України (@MVS_UA) February 7, 2023
🔹 Кожен раз коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, гвардійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони вже знаходяться на позиції у повній бойовій готовності. pic.twitter.com/rApEwyfiWs
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