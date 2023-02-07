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МВД показало мобильные группы, которые охотятся на вражеские дроны

Евгений КизиловВторник, 7 февраля 2023, 14:27
МВД показало мобильные группы, которые охотятся на вражеские дроны
фото МВД

Министерство внутренних дел показало, как украинские мобильные огневые группы противовоздушной обороны защищают небо Украины.

Источник: МВД в Twitter

Дословно: "Каждый раз когда вы слышите сигнал воздушной тревоги, гвардейцы мобильной огневой группы противовоздушной обороны уже находятся на позиции в полной боевой готовности".

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Детали: На фотографиях видно, что украинские бойцы передвигаются на квадроциклах и сбивают беспилотники из стрелкового оружия.

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Что предшествовало: Ранее в Сухопутных войсках показали, как работают "Ловцы Шахедов".

Темы: ПВОбеспилотникивойнаМВД
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