МВД показало мобильные группы, которые охотятся на вражеские дроны

Министерство внутренних дел показало, как украинские мобильные огневые группы противовоздушной обороны защищают небо Украины.

Источник: МВД в Twitter

Дословно: "Каждый раз когда вы слышите сигнал воздушной тревоги, гвардейцы мобильной огневой группы противовоздушной обороны уже находятся на позиции в полной боевой готовности".

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Детали: На фотографиях видно, что украинские бойцы передвигаются на квадроциклах и сбивают беспилотники из стрелкового оружия.

Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони захищають українське небо



🔹 Кожен раз коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги, гвардійці мобільної вогневої групи протиповітряної оборони вже знаходяться на позиції у повній бойовій готовності. pic.twitter.com/rApEwyfiWs — МВС України (@MVS_UA) February 7, 2023

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