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Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшую военную помощь Украине

Ольга ГлущенкоСреда, 8 февраля 2023, 01:08
Блинкен и Кулеба. Фото: Getty images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, во время которого обсудил вопросы дальнейшей военной помощи Украине и новые санкции против России.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Целенаправленный разговор с Блинкеном о новой военной помощи, новых санкциях против России и подготовке важных событий, поскольку российское полномасштабное вторжение приближается к годовой отметке".

Детали: Кулеба отметил, что Россия допускает грубую ошибку, если думает, "что кому-то надоест бороться со злом, которое она приносит".

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Темы: Кулеба ДмитрийСШАпомощь Украиневойна
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