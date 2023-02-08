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Кулеба обговорив з Блінкеном подальшу військову допомогу Україні

Ольга Глущенко Середа, 8 лютого 2023, 01:08
Блінкен і Кулеба. Фото: Getty images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої обговорив питання подальшої військової допомоги Україні та нові санкції проти Росії.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Цілеспрямована розмова з Блінкеном щодо нової військової допомоги, нових санкцій проти Росії та підготовки важливих подій, оскільки російське повномасштабне вторгнення наближається до річної позначки".

Деталі: Кулеба наголосив, що Росія припускається грубої помилки, якщо думає, "що комусь набридне боротися зі злом, яке вона приносить".

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Теми: Кулеба ДмитроСШАдопомога Українівійна
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