Разведка Британии оценила ситуацию в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

После того, как Россия вывела свои войска с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту Днепра, продолжаются боевые столкновения и разведка.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Российские силы почти наверняка использовали небольшие катера, пытаясь закрепиться на ключевых островах.

Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских форпостов.

Обе стороны, вероятно, также развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, которая держит под контролем Днепровский залив, говорится в сводке.

Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках их противников начать масштабную атаку через реку. Британская разведка считает маловероятным, что Россия попытается форсировать Днепр – это было бы чрезвычайно сложно и дорого.

Ранее британская разведка сообщала, что российское командование приказало обстреливать освобожденный Херсон, скорее всего, чтобы снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.