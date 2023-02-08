Разведка Британии оценила ситуацию в дельте Днепра и на Кинбурнской косе

После того, как Россия вывела свои войска с западного берега Днепра в ноябре 2022 года, на сложной сети островов и водных путей, образующих дельту Днепра, продолжаются боевые столкновения и разведка.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Российские силы почти наверняка использовали небольшие катера, пытаясь закрепиться на ключевых островах.

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Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для нейтрализации российских форпостов.

Обе стороны, вероятно, также развернули небольшие группы на Кинбурнской косе, которая держит под контролем Днепровский залив, говорится в сводке.

Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках их противников начать масштабную атаку через реку. Британская разведка считает маловероятным, что Россия попытается форсировать Днепр – это было бы чрезвычайно сложно и дорого.

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Ранее британская разведка сообщала, что российское командование приказало обстреливать освобожденный Херсон, скорее всего, чтобы снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки через Днепр.