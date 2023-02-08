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На Днепропетровщине сработала ПВО, СМИ сообщают о взрывах в Сумах

Татьяна ЛозовенкоСреда, 8 февраля 2023, 12:45
Иллюстративное фото из открытых источников

В Сумах днем 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги, на Днепропетровщине сработала ПВО.

Источник: Суспільне, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 12:19. СМИ сообщили о звуках взрывов в городе в 12:21.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вблизи Каменского, по предварительной информации, сработала ПВО. По состоянию на 12:28 данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

На Днепропетровщине тревога объявлена с 11:50.

Обновлено в 12:59: На Днепропетровщине отменили тревогу в 12:55.

Обновлено в 13:55: На Сумщине отменили тревогу в 13:51.

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Темы: СумыДнепропетровская областьвзрывПВО
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