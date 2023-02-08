Лубинец порезал на куски членский билет Европейского института омбудсмана в знак протеста

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выходит из состава Европейского института Омбудсмана из-за незаконного вывоза членом организации из Австрии в Россию 2 украинских детей, при этом он демонстративно порезал на куски членский билет организации.

Источник: Лубинец в Facebook

Прямая речь Лубинца: "Направил срочное письмо членам Европейского института омбудсмена о выходе из этого объединения. Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, которые находились на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института омбудсмана (ЕИО)" вывез на территорию РФ.

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По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, Генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмена Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование в отношении действий Й. Зигеле".

Детали: Лубинец подчеркнул, что действия Зигеле являются нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Он также заявил, что насильственная передача детей в данном случае "является одним из признаков геноцида".

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По словам украинского омбудсмена, в ЕИО не провели внутреннего расследования и не наложили санкции на Зигеле. Президент организации не ответил на запросы Лубинца.

"Обратился к коллегам, которые являются членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института омбудсмена и осудить действия его руководства", - подчеркнул он.