Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лубинец порезал на куски членский билет Европейского института омбудсмана в знак протеста

Станислав ПогориловСреда, 8 февраля 2023, 13:18
Дмитрий Лубинец, фото: Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выходит из состава Европейского института Омбудсмана из-за незаконного вывоза членом организации из Австрии в Россию 2 украинских детей, при этом он демонстративно порезал на куски членский билет организации.

Источник: Лубинец в Facebook

Прямая речь Лубинца: "Направил срочное письмо членам Европейского института омбудсмена о выходе из этого объединения. Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, которые находились на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института омбудсмана (ЕИО)" вывез на территорию РФ.

По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, Генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмена Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование в отношении действий Й. Зигеле".

Детали: Лубинец подчеркнул, что действия Зигеле являются нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Он также заявил, что насильственная передача детей в данном случае "является одним из признаков геноцида".

По словам украинского омбудсмена, в ЕИО не провели внутреннего расследования и не наложили санкции на Зигеле. Президент организации не ответил на запросы Лубинца.

ВИДЕО ДНЯ

"Обратился к коллегам, которые являются членами Института, рассмотреть возможность немедленного выхода из Европейского института омбудсмена и осудить действия его руководства", - подчеркнул он.

Читайте УП В Google News

Темы: омбудсменУкраинадетиРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога

Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене

Российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО

Верховная Рада хочет заткнуть нардепов, которые информируют о ее решениях раньше положенного

К дате вторжения в Украину в Москве планируют масштабный концерт с участием Путина

фотоГБР и СБУ в пятницу проводят обыски по всей вертикали таможни

Все новости...
омбудсмен
Лубинец требует срочно пустить его к Саакашвили
"Виноваты только обидчики": омбудсмен осудил блоггеров, которые издевались над девушками
Очередь 500 человек: медцентр проверили из-за жалоб военных, есть нарушения
Последние новости
12:44
Украина вернула тела 61 павшего защитника
12:33
Минобороны Румынии не подтверждает информацию о российской ракете над своей территорией
12:24
МИД Молдовы после пролета российской ракеты вызвал посла России
12:19
Российская ракета упала возле автобусной остановки на Львовщине – ОВА
12:10
РФ сокращает добычу нефти в ответ на потолок цен от стран G7, цены подскочили
12:07
На Хмельниччине россияне попали в объект критической инфраструктуры, 1 ракету сбили - ОВА
12:05
Над Одесской областью сбили 13 ракет, над Киевом – 10 – ОВА
12:01
обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога
11:59
Детектива БЭБ задержали за "крышевание" игорного бизнеса в Киеве
11:52
Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене
Все новости...