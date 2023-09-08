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День освобождения Балаклеи от российских захватчиков стал Днем города

Елена РощинаПятница, 8 сентября 2023, 17:00
День освобождения Балаклеи от российских захватчиков стал Днем города
Виталий Карабанов, balakleyamer.gov.ua

Город Балаклея в Харьковской области 8 сентября, в годовщину освобождения от российских оккупантов, будет отмечать День города.

Источник: распоряжение начальника городской военной администрации Виталия Карабанова, сайт городского совета Балаклеи

Детали: С целью надлежащего празднования годовщины освобождения города Балаклея от российско-оккупационных войск во время Харьковской наступательной операции в 2022 году, формирования местных традиций и обычаев, чувства патриотизма, любви к родному краю, в знак благодарности Вооруженным Силам Украины, по распоряжению начальника Балаклейской ГВА от 08.09.2023 ежегодной датой празднования Дня города Балаклея установлено 8 сентября.

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8 сентября Балаклея будет отмечать День города
balakleyamer.gov.ua

Прямая речь Карабанова: "8 сентября стало особым днем для всех жителей Балаклеи...

Сегодня мы поздравляем всех наших жителей с Днем города, с днем освобождения нашего родного дома от российско-оккупационных войск!

Объединившись, мы завоевали право жить в свободном украинском городе и сегодня отмечать такие важные праздники для нас. Ежедневно доказываем себе и всему миру, что мы – свободный народ независимой Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 8 сентября 2022 года украинские защитники опубликовали фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев. Президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Вооруженными силами Украины города Балаклея.

Темы: Харьковская областьдеоккупация
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