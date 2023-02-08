РФ утром обстреляла жилые кварталы Херсона: 2 раненых, поврежден детсад

Россияне утром 8 февраля обстреляли жилые кварталы Херсона, в результате чего получили ранения два человека, в том числе подросток, а также был поврежден детский сад.

Источник: пресс-служба Херсонской ОВА, Суспильне со ссылкой на комментарий руководителя пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова

Дословно ОВА: "На улице Ломоносова вражеские снаряды изуродовали дом. Пострадали два человека: 40-летний мужчина и 15-летний парень. У обоих легкая контузия, поэтому врачи оказали им помощь на месте. Обошлось без серьезных последствий для здоровья".

Детали: Суспильне сообщает, что город обстреляли из артиллерии утром. Снаряд попал в дом – мужчина с сыном получили легкую контузию.

Кроме того, армия РФ обстреляла детский сад в Херсоне - в нем выбиты все окна.