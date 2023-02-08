Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова обстреляли Херсон: погиб пожилой горожанин

Евгений КизиловСреда, 8 февраля 2023, 16:47
Getty Images

Во вторник днем российская армия нанесла удар по центру Херсона, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Источник: Херсонская облгосадминистрация в Telegram

Дословно: "рашисты в очередной раз обстреляли центр города Херсона. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице".

Детали: Сообщается, что также враг уже в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации. Теперь учреждение стоит побитое российскими снарядами.

Кроме того, российский снаряд попал в жилой дом в Днепровском районе города. Это произошло около полудня.

Здание претерпело серьезные разрушения - сильно повреждена крыша, стены, взрывной волной и обломками снарядов выбило окна и двери.

Дословно: "Чудом никто не пострадал. Во время обстрела супруги пошли за покупками в магазин, в доме остались дедушка с 5-летним внуком. К счастью, в момент обстрела они готовили обед в той части дома, в которую не прилетел вражеский снаряд".

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: Херсонобстрелжертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный

фото, обновленоГБР и СБУ пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому

Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК

В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога

Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене

Все новости...
Херсон
РФ утром обстреляла жилые кварталы Херсона: 2 раненых, поврежден детсад
Россияне утром обстреляли Херсон - горело здание лицея
Россияне попали в "Эпицентр" в Херсоне: ТЦ уничтожен полностью
Последние новости
16:13
Двое "рельсовых партизан" приговорены к 22 годам тюрьмы в Беларуси
16:11
Киев, Киевщина и Днепропетровщина возвращаются к графикам отключений – ДТЭК
16:09
фотоВ Канаде выпустили монету-писанку по трипольским мотивам
16:01
видеоЗащитники показали, как в пятницу уничтожили вражескую ракету из ПЗРК
15:55
В "Нафтогазе" избрали главу набсовета
15:53
В российском СИЗО умер украинский политзаключенный
15:49
фотоРазоблачена схема на Житомирской таможне: подозрение почти у половины инспекторов смены
15:49
В январе доля гибридных авто на рынке выросла: лидеры среди новых и подержанных авто
15:32
Среди политсил Польши лидирует "Объединенная правица", на втором месте - "Гражданская платформа"
15:07
Как спланировать цели на год в условиях войны – объясняет психолог
Все новости...