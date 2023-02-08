Россияне снова обстреляли Херсон: погиб пожилой горожанин

Во вторник днем российская армия нанесла удар по центру Херсона, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Источник: Херсонская облгосадминистрация в Telegram

Дословно: "рашисты в очередной раз обстреляли центр города Херсона. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице".

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Детали: Сообщается, что также враг уже в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации. Теперь учреждение стоит побитое российскими снарядами.

Кроме того, российский снаряд попал в жилой дом в Днепровском районе города. Это произошло около полудня.

Здание претерпело серьезные разрушения - сильно повреждена крыша, стены, взрывной волной и обломками снарядов выбило окна и двери.

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Дословно: "Чудом никто не пострадал. Во время обстрела супруги пошли за покупками в магазин, в доме остались дедушка с 5-летним внуком. К счастью, в момент обстрела они готовили обед в той части дома, в которую не прилетел вражеский снаряд".