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"Украина может рассчитывать на нас в развитии мира" – Макрон

"Украинская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 00:35
Украина может рассчитывать на нас в развитии мира – Макрон
Эмманюэль Макрон, Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина "может рассчитывать на нас в развитии мира".

Источник: LIVE BFMTV встречи Зеленского, Макрона и Шольца

Прямая речь Макрона: "Украина может рассчитывать на нас в развитии мира.

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Предложенный вами план является существенной основой для обсуждения этого пути, который должен привести нас к международной мирной конференции".

"Мы хотим вместе строить мир, мир, который будет справедливым в отношении Украины, ее народа, его мужества (...) и который позволит нам построить пространство безопасности для всех".

Темы: МакронУкраинамир
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