"Украина может рассчитывать на нас в развитии мира" – Макрон
Четверг, 9 февраля 2023, 01:35
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина "может рассчитывать на нас в развитии мира".
Источник: LIVE BFMTV встречи Зеленского, Макрона и Шольца
Прямая речь Макрона: "Украина может рассчитывать на нас в развитии мира.
Предложенный вами план является существенной основой для обсуждения этого пути, который должен привести нас к международной мирной конференции".
"Мы хотим вместе строить мир, мир, который будет справедливым в отношении Украины, ее народа, его мужества (...) и который позволит нам построить пространство безопасности для всех".
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