"Украина может рассчитывать на нас в развитии мира" – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина "может рассчитывать на нас в развитии мира".

Источник: LIVE BFMTV встречи Зеленского, Макрона и Шольца

Прямая речь Макрона: "Украина может рассчитывать на нас в развитии мира.

Реклама:

Предложенный вами план является существенной основой для обсуждения этого пути, который должен привести нас к международной мирной конференции".

"Мы хотим вместе строить мир, мир, который будет справедливым в отношении Украины, ее народа, его мужества (...) и который позволит нам построить пространство безопасности для всех".