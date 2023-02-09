Оккупанты убили 2 гражданских в Бахмуте

По меньшей мере 2 человека погибли и 7 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 8 февраля.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 8 февраля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 7 жителей области получили ранения".

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Детали: В частности, 5 человек пострадали в Бахмуте и по 1 человеку – в Новоэкономическом и Семеновке.

По состоянию на утро 9 февраля, от рук оккупантов погибли по меньшей мере 1 354 и получили ранения по меньшей мере 3 009 мирных жителей Донецкой области.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры не окончательные, поскольку пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.