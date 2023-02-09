На Херсонщине за сутки от российских обстрелов погибли 3 человека

Российские оккупанты в сутки 39 раз атаковали Херсонщину, из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 - получили ранения.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - 15-летний парень.

Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия".

Детали: По информации Херсонской ОГА, российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонскую область.

Мирные населенные пункты области страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсон армия РФ атаковала 6 раз - били по жилым кварталам города. Там, вражеские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома.

ВИДЕО ДНЯ

По информации Генштаба ВСУ, от огня армии РФ пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змеевка, Берислав, Шляховое, Одрадокаменка, Львов, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Береговое, Велетенское и Херсон.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице.

На улице Ломоносова вражеские снаряды изуродовали дом. Пострадали два человека, легкая контузия.

Кроме того, враг в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 93 человека, из них 15 - это дети.