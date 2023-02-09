На Херсонщине за сутки от российских обстрелов погибли 3 человека
Российские оккупанты в сутки 39 раз атаковали Херсонщину, из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 - получили ранения.
Источник: Херсонская ОГА
Дословно: "За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - 15-летний парень.
Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия".
Детали: По информации Херсонской ОГА, российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонскую область.
Мирные населенные пункты области страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО и минометов.
Херсон армия РФ атаковала 6 раз - били по жилым кварталам города. Там, вражеские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома.
По информации Генштаба ВСУ, от огня армии РФ пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змеевка, Берислав, Шляховое, Одрадокаменка, Львов, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Береговое, Велетенское и Херсон.
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице.
На улице Ломоносова вражеские снаряды изуродовали дом. Пострадали два человека, легкая контузия.
Кроме того, враг в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации.
С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 93 человека, из них 15 - это дети.