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На Херсонщине за сутки от российских обстрелов погибли 3 человека

Алена МазуренкоЧетверг, 9 февраля 2023, 09:44
На Херсонщине за сутки от российских обстрелов погибли 3 человека

Российские оккупанты в сутки 39 раз атаковали Херсонщину, из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 - получили ранения.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "За прошедшие сутки на Херсонщине из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших - 15-летний парень.

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Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия".

Детали: По информации Херсонской ОГА, российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонскую область.

Мирные населенные пункты области страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО и минометов.

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Херсон армия РФ атаковала 6 раз - били по жилым кварталам города. Там, вражеские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома.

По информации Генштаба ВСУ, от огня армии РФ пострадали районы населенных пунктов Новоалександровка, Гавриловка, Красный Маяк, Змеевка, Берислав, Шляховое, Одрадокаменка, Львов, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Камышаны, Янтарное, Береговое, Велетенское и Херсон.

Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице.

На улице Ломоносова вражеские снаряды изуродовали дом. Пострадали два человека, легкая контузия.

Кроме того, враг в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 93 человека, из них 15 - это дети.

Темы: Херсонская областьобстрелХерсоноккупация
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