На Херсонщині за добу від російських обстрілів загинули 3 людини

Російські окупанти на добу 39 разів атакували Херсонщину, через російські обстріли загинули 3 людини, 4 – дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 3 людини, 4 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – 15-річний хлопець.

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Він отримав легку контузію, тож лікарі надали йому допомогу на місці події".

Деталі: За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 39 разів атакували Херсонщину.

Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

ВІДЕО ДНЯ

Херсон армія РФ атакувала 6 разів – гатили по житлових кварталах міста. Там, ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від вогню армії РФ постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Шляхове, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Комишани, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

Росіяни вкотре обстріляли середмістя Херсона. Через удар ворожої артилерії загинув літній херсонець, якого обстріл застав на вулиці.

На вулиці Ломоносова ворожі снаряди понівечили будинок. Постраждали двоє людей, легка контузія.

Крім того, ворог вчетверте завдав удару по дитячому центру реабілітації.

З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 93 особи, з них 15 – це діти.