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Для российских оккупантов шьют форму в новом цвете

Ирина БалачукЧетверг, 9 февраля 2023, 10:57
Фото РБК

В России шьют новую форму для военных, которые задействованы в войне против Украины, – первая партия "семицвета" будет готова уже в середине февраля.

Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на ОКБ "Гардарика", которое шьет форму по гособоронзаказу

Детали: По словам учредителя компании Артема Степаненко, летний комплект одежды, одобренный Минобороны РФ, разрабатывали около 2 лет. Комплект состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки. 

 
Новая форма для оккупантов 
Фото РБК

Новую летнюю форму на предприятии неформально называют "семицветом" из-за семи цветов в камуфлированной расцветке ткани. В бюро говорят, что новый камуфляж для оккупантов шьют из российских материалов.

Сообщается, что в брюках предусмотрены набедренные карманы, которые вмещают по 4 автоматных рожка, есть возможность регулировки высоты колена, внутрь вставляются наколенники из неопрена.

Боевую рубаху можно носить под бронежилетом – она выполнена из хлопковой ткани с эластаном (5%) и пропитана специальными средствами, которые предотвращают впитывание запахов, также на ней есть карманы для установки налокотников. 

 
Фото РБК

Куртка сделана из хлопкополиэфирной ткани (50% хлопок, 50% полиэфир).

По информации "Гардарики", куртка состоит из 88 деталей, брюки – из 92, а боевая рубаха – из 35, тогда как в старых комплектах одежды было максимум 30 деталей. 

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Фото РБК

Сообщается, что сейчас в компании работают 50 человек, которые могут шить около 5 тысяч комплектов в месяц.

В планах "Гардарики" нанять около 500 человек, открыть цех в Тульской области, а также в одной из кавказских республик.

Детали госконтракта, такие как объем производства и стоимость комплекта формы, Степаненко раскрыть отказался, ссылаясь на секретность.

По словам Степаненко, первая партия формы для оккупантов будет готова через неделю. Один комплект отправят на "приемку", а затем, в случае положительного результата, партия одежды поступит на склады Минобороны, откуда ее распределят по подразделениям.

По данным СМИ, московская компания ООО "ОКБ Гардарика" была создана 25 марта 2022 года 22-летним Артемом Степаненко (60%) и Иваном Сильченко (40%). Артема называют сыном замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко.

В российских пабликах появились фото с ценами якобы с сайта "Гардарики": на них форма из брюк и куртки стоит 140 тысяч рублей (почти 2 тысячи долларов), а кепка – 4 500 рублей (чуть больше 60 долларов).   

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Темы: Росcиявойна
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