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Для російських окупантів шиють форму в новому кольорі

Ірина БалачукЧетвер, 9 лютого 2023, 10:57
Фото РБК

У Росії шиють нову форму для військових, які задіяні у війні проти України, – перша партія "семицвета" буде готова вже в середині лютого.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК з посиланням на ДКБ "Гардарика", яке шиє форму за держоборонзамовленням

Деталі: За словами засновника компанії Артема Степаненка, літній комплект одягу, схвалений Міноборони РФ, розробляли близько 2 років. Комплект складається з тактичної куртки, штанів, бойової сорочки та кепки.

Нову літню форму на підприємстві неформально називають "семицветом" через сім кольорів у камуфльованому забарвленні тканини. У бюро кажуть, що новий камуфляж для окупантів шиють із російських матеріалів. 

 
Нова форма для окупантів 
Фото РБК

Повідомляють, що в штанах передбачені кишені на стегнах, які вміщують по 4 автоматні ріжки, є можливість регулювання висоти коліна, всередину вставляються наколінники з неопрену.

Бойову сорочку можна носити під бронежилетом – вона виконана з бавовняної тканини з еластаном (5%) і просякнута спеціальними засобами, що запобігають вбиранню запахів, також на ній є кишені для встановлення налокітників. 

 
фото РБК

Куртка зроблена з бавовняно-поліефірної тканини (50% бавовна, 50% поліефір).

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За інформацією "Гардарики", куртка складається з 88 деталей, штани – з 92, а бойова сорочка – з 35, тоді як у старих комплектах одягу було максимум 30 деталей. 

 
Фото РБК

Повідомляється, що зараз у компанії працюють 50 осіб, які можуть шити близько 5 тисяч комплектів на місяць.

У планах "Гардарики" найняти близько 500 осіб, відкрити цех у Тульській області, а також в одній із кавказьких республік.

Деталі держконтракту, такі як обсяг виробництва і вартість комплекту форми, Степаненко розкрити відмовився, посилаючись на секретність.

За словами Степаненка, перша партія форми для окупантів буде готова за тиждень. Один комплект відправлять на "приймання", а потім, у разі позитивного результату, партія одягу надійде на склади Міноборони, звідки її розподілять по підрозділах.

За даними ЗМІ, московська компанія ТОВ "ОКБ Гардарика" була створена 25 березня 2022 року 22-річним Артемом Степаненком (60%) та Іваном Сільченком (40%). Артема називають сином заступника голови Росмайна Дмитра Степаненка.

У російських пабліках з'явилися фото з цінами нібито з сайту "Гардарики": на них форма зі штанів і куртки коштує 140 тисяч рублів (майже 2 тисячі доларів), а кепка – 4 500 рублів (трохи більше ніж 60 доларів).

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Теми: Росіявійна
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