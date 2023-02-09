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В Запорожье раздались взрывы во время тревоги – СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 14:40
Фото: Запорожская ОВА

Жители Запорожья сообщают о звуках взрывов, объявлена воздушная тревога.

Источник: Суспильне, Запорожская ОВА

Детали: В Запорожской области объявлена воздушная тревога в 13:03.

Обновлено в 13:24: Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты наносят удары: "Сохраняйте спокойствие и находитесь в безопасных местах. Враг в очередной раз пытается атаковать. Просьба не распространять фото-, видеоматериалы".

Воздушную тревогу отменили в 13:30.

Обновлено в 14:40: В ОВА сообщили, что враг нанес удар по Запорожскому району. Российский снаряд попал в поле рядом с селом Матвеевской громады. Пострадавших нет.

 
 

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Темы: Запорожьевзрыввоздушная тревога
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