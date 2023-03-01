Судья из Днепра получила 10 лет тюрьмы за взятку 30 тысяч долларов

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы бывшую судью Кировского районного суда города Днепра, которая требовала взятку 30 тысяч долларов.

Источник: сообщение САП, НАБУ, ОО "ЦПК"

Дословно: "Высший антикоррупционный суд объявил приговор, которым признал бывшую судью Кировского районного суда города Днепра виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 354, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины, а именно вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 30 тысяч долларов США".

Детали: По информации источников "Украинской правды" речь идет о бывшей судье Кировского суда города Днепра Наталье Овчаренко. Она также злоупотребляла влиянием, а также подстрекала работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листков нетрудоспособности.

Ее также лишили права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Дословно ЦПК: "По данным следствия, судьи Кировского суда Днепра Овчаренко и Ходасевич, требуя 30 тысяч долларов, получили часть взятки в 16 тысяч долларов за принятие нужного решения по уголовному делу. После этого они были задержаны "на горячем".