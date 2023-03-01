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Группа мошенников "от имени" местной власти собирала "деньги для ВСУ" – СБУ

Алена МазуренкоСреда, 1 марта 2023, 12:06
Группа мошенников от имени местной власти собирала деньги для ВСУ – СБУ
СБУ

Правоохранители разоблачили преступников, которые представлялись чиновниками местной власти и просили у предпринимателей "помощи для ВСУ".

Источник: СБУ, Офис генпрокурораНацполиция

Дословно СБУ: "По имеющейся информации, им удалось присвоить более 3 млн грн.

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В ходе серии спецопераций СБУ и Нацполиции в Киеве, Днепре и на Херсонщине схему удалось ликвидировать".

Детали: Схему организовал гражданин одной из стран центральной Азии, который сейчас находится на временно оккупированной части Луганщины.

К противоправной деятельности он привлек еще 9-х сообщников из столичного региона и юга Украины.

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Через собственные связи они подыскивали представителей компаний, которые работают в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей.

После этого рассылали им фейковые письма от имени глав областных, городских и районных военных администраций.

В них - просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от оборотов предприятия.

Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.

Банковские карты были заранее оформлены на подставных лиц, которым платили от 500 до 1000 грн за карточку.

Таким образом за год полномасштабного вторжения РФ подозреваемые обманули не менее 58 субъектов хозяйствования из Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Ровенской областей, причинив им ущерб более чем на 3 млн грн.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены черновые записи и мобильные телефоны с доказательствами сделки.

Также изъяты десятки банковских карточек, через которые злоумышленники снимали полученные преступным путем деньги.

Сейчас задержаны 5-х участников схемы. Принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности других мошенников и организатора сделки.

Всем десяти Блоки в правой колонкефигурантам сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:

  • ч.1, 2 ст.255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч.4 ст.28 и ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное преступной организацией).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: СБУденьги
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