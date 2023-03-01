Россияне не прекращают штурм Бахмута и наступательные действия на нескольких направлениях – Генштаб

Российские войска не прекращают штурм Бахмута, на Авдеевском и Шахтерском направлениях, а также Купянском и Лиманском направлениях осуществили безуспешные наступательные операции.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 1 марта

Дословно: "Идут триста семьдесят первые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Враг продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны".

Детали: В течение суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам на Харьковщине. Есть раненые среди мирного населения.

Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в частности задействовал 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты украинскими защитниками.

Враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов является значительной по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красное, Глубокое, Веселое, Вильча, Волчанск, Караичное, Варваровка, Колодезное, Новомлинск и Двуречная в Харьковской области. Применил БпЛА с боевой нагрузкой неподалеку Бударок Харьковской области.

В приграничных районах Белгородской области, в населенных пунктах Горьковский, Новостроевка Вторая, противник осуществляет инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Федоровка Донецкой области, однако успеха не имел. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Лиман Первый, Петропавловка, Кучеровка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка, Черновонопоповка и Невское на Луганщине и Терны и Котляровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Не прекращает штурмовать город Бахмут. Украинские защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромовое и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Обстрелял районы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Победа, Угледар, Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет оборону,

на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. Среди них – Ильинка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Антоновка, Береговое, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 2 комплекса радиоэлектронной борьбы врага.