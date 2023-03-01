Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Франции готовятся впервые конфисковать имущество подсанкционного российского олигарха – СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 23:55

Суд во Франции впервые разрешил уголовный арест недвижимости, принадлежащей российскому олигарху, находящемуся под санкциями - это может стать первым шагом на пути конфискации этого имущества.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Le Monde.

По данным информированного источника издания, французская прокуратура добилась уголовного ареста виллы на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, что на юго-востоке Франции, которая, как считается, принадлежит олигарху Дмитрию Рашникову - руководителю одного из крупнейших производителей стали в России.

Вилла стоимостью 23 миллиона евро была арестована в октябре 2022 года по запросу судей Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Парижа.

На три объекта недвижимости, официально связанные с Рашниковым, уже был наложен административный арест на Лазурном побережье Франции и в Париже после того, как он попал под санкции 15 марта 2022 года.

Однако вилла россолигарха в Сен-Жан-Кап-Ферра прошла мимо внимания французских правоохранителей, поскольку, по словам источника Le Monde, знакомого с этим делом, "не была задекларирована в налоговых органах как его собственность".

Утверждается, что после полномасштабного вторжения в Украину Рашников продал виллу швейцарской компании, которая в свою очередь принадлежала панамской структуре, при этом новый владелец также был гражданином РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Французское подразделение финансовой разведки TRACFIN немедленно заблокировало деньги от продажи виллы - 17 миллионов евро после вычета пошлин и налогов - до того, как передать дело в суд.

Как отмечает Le Monde, с момента полномасштабного вторжения в Украину французская система правосудия открыла по меньшей мере 17 уголовных расследований, направленных на конфискацию активов российских элит. Впервые о них стало известно в июле 2022 года.

По состоянию на август 2022 года общая сумма связанных с Россией активов, замороженных в связи с введенными против РФ санкциями, во Франции предварительно составляет 1,2 миллиарда евро. Эта сумма не учитывает еще почти 23 миллиардов активов Центробанка РФ.

Темы: ФранциясанкцииолигархиРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников просит ЕС поставлять Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц – FT

фото"Хорошо возвращаться в Украину" – президент Европарламента

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

видеоЛаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

Все новости...
Франция
Франция за год большой войны потратила на прием украинцев почти полмиллиарда евро
Франция предупредила о засухе после самой сухой зимы с 1959 года
Украина надеется на визит Макрона в марте – посол
Последние новости
02:48
фотоДнепропетровщина: по двум громадам враг выпустил более 100 снарядов, есть разрушения
01:55
Резников просит ЕС поставлять Украине 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц – FT
01:02
фото"Хорошо возвращаться в Украину" – президент Европарламента
00:25
Россияне били по Сумщине, более 120 прилетов
23:57
ЕС раскритиковал планы Венгрии перенести посольство в Израиле в Иерусалим
23:46
Удар россиян по Запорожью: количество жертв возросло до 7
23:34
фотоПосол Британии пришла на встречу к президенту Сербии с платком со словами гимна Украины
23:25
У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"
23:06
Байден и Шольц встретились в Белом доме и пообещали продолжать поддержку Украины
23:00
Глава МИД Сербии опроверг заявления Москвы о поставках боеприпасов Украине
Все новости...