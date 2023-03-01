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Во Франции готовятся впервые конфисковать имущество подсанкционного российского олигарха – СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 22:55

Суд во Франции впервые разрешил уголовный арест недвижимости, принадлежащей российскому олигарху, находящемуся под санкциями - это может стать первым шагом на пути конфискации этого имущества.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Le Monde.

По данным информированного источника издания, французская прокуратура добилась уголовного ареста виллы на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра, что на юго-востоке Франции, которая, как считается, принадлежит олигарху Дмитрию Рашникову - руководителю одного из крупнейших производителей стали в России.

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Вилла стоимостью 23 миллиона евро была арестована в октябре 2022 года по запросу судей Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Парижа.

На три объекта недвижимости, официально связанные с Рашниковым, уже был наложен административный арест на Лазурном побережье Франции и в Париже после того, как он попал под санкции 15 марта 2022 года.

Однако вилла россолигарха в Сен-Жан-Кап-Ферра прошла мимо внимания французских правоохранителей, поскольку, по словам источника Le Monde, знакомого с этим делом, "не была задекларирована в налоговых органах как его собственность".

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Утверждается, что после полномасштабного вторжения в Украину Рашников продал виллу швейцарской компании, которая в свою очередь принадлежала панамской структуре, при этом новый владелец также был гражданином РФ.

Французское подразделение финансовой разведки TRACFIN немедленно заблокировало деньги от продажи виллы - 17 миллионов евро после вычета пошлин и налогов - до того, как передать дело в суд.

Как отмечает Le Monde, с момента полномасштабного вторжения в Украину французская система правосудия открыла по меньшей мере 17 уголовных расследований, направленных на конфискацию активов российских элит. Впервые о них стало известно в июле 2022 года.

По состоянию на август 2022 года общая сумма связанных с Россией активов, замороженных в связи с введенными против РФ санкциями, во Франции предварительно составляет 1,2 миллиарда евро. Эта сумма не учитывает еще почти 23 миллиардов активов Центробанка РФ.

Темы: ФранциясанкцииолигархиРосcия
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