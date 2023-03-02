Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Словакия может передать Украине 10 МиГ-29, решение ожидается в течение дней-недель

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 00:03
Словакия может передать Украине 10 МиГ-29, решение ожидается в течение дней-недель
МІГ-29, ФОТО GETTY IMAGES

На фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству AP заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они могут помочь спасти их жизни", - пояснил он.

Реклама:

По словам Надя, последний, 11-ый советский истребитель планируется передать словацкому музею.

Ожидается, что окончательное решение о предоставлении Украине МиГ-29 будет принято в течение нескольких дней или недель, отмечает AP. В таком случае Словакия станет первым членом НАТО, который передаст Киеву боевую авиацию.

Напомним, на саммите в Брюсселе в феврале президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к исполняющему обязанности премьера Словакии Эдуарду Гегеру с просьбой поставить истребители МиГ-29. Тот пообещал сделать все возможное, чтобы удовлетворить эту просьбу.

ВИДЕО ДНЯ

После этого спикер парламента Словакии Борис Коллар заявил, что в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29 сначала нужно решить, имеет ли временное правительство легитимность для этого.

По официальным данным, с февраля 2022 года Словакия предоставила Украине вооружение на общую сумму почти 168 миллионов евро. Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-300, вертолетах, тысячах ракет для систем залпового огня "Град" и десятках бронемашин.

Темы: СловакияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Словакия
"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии
Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
Хищение миллионов на закупке ПЦР-тестов: из Словакии экстрадировали подозреваемого
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: