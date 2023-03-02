Словакия может передать Украине 10 МиГ-29, решение ожидается в течение дней-недель

На фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства, которые были сняты с вооружения в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству AP заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они могут помочь спасти их жизни", - пояснил он.

По словам Надя, последний, 11-ый советский истребитель планируется передать словацкому музею.

Ожидается, что окончательное решение о предоставлении Украине МиГ-29 будет принято в течение нескольких дней или недель, отмечает AP. В таком случае Словакия станет первым членом НАТО, который передаст Киеву боевую авиацию.

Напомним, на саммите в Брюсселе в феврале президент Украины Владимир Зеленский лично обратился к исполняющему обязанности премьера Словакии Эдуарду Гегеру с просьбой поставить истребители МиГ-29. Тот пообещал сделать все возможное, чтобы удовлетворить эту просьбу.

После этого спикер парламента Словакии Борис Коллар заявил, что в вопросе передачи Украине истребителей МиГ-29 сначала нужно решить, имеет ли временное правительство легитимность для этого.

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По официальным данным, с февраля 2022 года Словакия предоставила Украине вооружение на общую сумму почти 168 миллионов евро. Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-300, вертолетах, тысячах ракет для систем залпового огня "Град" и десятках бронемашин.