РФ может использовать эскалацию угроз вокруг ЗАЭС для сдерживания контрнаступления Украины – ISW
Россия, возможно, пытается еще больше ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции, чтобы заставить де-факто признать свое право собственности на станцию. Также, вероятно, оккупанты могут использовать растущие угрозы вокруг ЗАЭС для сдерживания будущего наступления украинской армии.
Источник: отчет Института изучения войны
Детали: В ISW напомнили хронологию последних событий, связанных с проблемами присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС:
- МАГАТЭ объявило 10 февраля, что отложило запланированную ротацию персонала своей миссии на ЗАЭС из соображений безопасности.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 9 февраля, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля – что вблизи ЗАЭС произошло 20 детонаций, из-за чего ненадолго была отключена резервная линия электропередач на ЗАЭС.
- Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 22 февраля, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок без надлежащих на то причин, утверждая, что Россия обязуется обеспечить безопасный проезд персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
- Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил 1 марта, что западные спецслужбы сорвали плановую ротацию миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить Россию в создании препятствий для МАГАТЭ.
"Российские и оккупационные власти, вероятно, намерены использовать персонал МАГАТЭ, который, возможно, оказался в ловушке, или уменьшенное присутствие МАГАТЭ на станции, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию.
Российская и оккупационная власть может также пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС", – резюмируют аналитики института.