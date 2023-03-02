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РФ может использовать эскалацию угроз вокруг ЗАЭС для сдерживания контрнаступления Украины – ISW

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 05:52
Запорожская АЭС. Фото Getty Images

Россия, возможно, пытается еще больше ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции, чтобы заставить де-факто признать свое право собственности на станцию. Также, вероятно, оккупанты могут использовать растущие угрозы вокруг ЗАЭС для сдерживания будущего наступления украинской армии.

Источник: отчет Института изучения войны

Детали: В ISW напомнили хронологию последних событий, связанных с проблемами присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС:  

  • МАГАТЭ объявило 10 февраля, что отложило запланированную ротацию персонала своей миссии на ЗАЭС из соображений безопасности.
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 9 февраля, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля – что вблизи ЗАЭС произошло 20 детонаций, из-за чего ненадолго была отключена резервная линия электропередач на ЗАЭС.
  • Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 22 февраля, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок без надлежащих на то причин, утверждая, что Россия обязуется обеспечить безопасный проезд персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
  • Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил 1 марта, что западные спецслужбы сорвали плановую ротацию миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить Россию в создании препятствий для МАГАТЭ.

"Российские и оккупационные власти, вероятно, намерены использовать персонал МАГАТЭ, который, возможно, оказался в ловушке, или уменьшенное присутствие МАГАТЭ на станции, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию.

Российская и оккупационная власть может также пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС", – резюмируют аналитики института.

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Темы: МАГАТЭАЭСРосcия
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