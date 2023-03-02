Силы обороны отбили более 170 вражеских атак – Генштаб

В течение 1 марта Силы обороны Украины отбили более 170 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 170 атак противника на указанных направлениях.

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Российские оккупанты нанесли 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Доннечине. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Также захватчики совершили 21 авиационный удар, в частности задействовали 2 БпЛА "Шахед-136". Ударные дроны сбиты. Враг совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Уровень угрозы нанесения российскими оккупантами ракетных ударов является очень высоким по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток противник обстрелял населенные пункты Елино и Барановка Черниговской области; Рожковичи, Стариково, Горки, Атинское, Стукаловка, Будки, Волфино, Турья, Грабовское Сумской области и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоново, Двуречная, и Кондрашовка на Харьковщине. Применил БпЛА с боевой нагрузкой неподалеку Бударок Харьковской области.

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По данным Генштаба, в приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности и устанавливает противотанковые заграждения.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области, успеха не имел. Противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск, Кисловка Харьковской области; Куземовка, Макеевка, Кременная, Белогоровка, Диброва на Луганщине и Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать, штурмует город Бахмут. Украинские защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка и обстрелял районы населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Богоявленка, Великая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Противник совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов. Среди них – Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также Добрая Надежда, Никополь, Змиевка, Казацкое, Новоселка, Инженерное, Белозерка, Днепровское и город Херсон.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения противника, 2 склада боеприпасов и 3 других важных объекта врага.