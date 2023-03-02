Авиация оккупантов накрыла жилые кварталы Донетчины, атаки врага на Луганщине захлебнулись - ОВА

За прошедшие сутки авиация российских захватчиков била ракетами по жилым кварталам Донетчины, под огнем врага находилось 10 населенных пунктов, на Луганщине захватчики пытались безуспешно наступать в районах Кременной и Белогоровки.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Донетчина: враг наносил авиаудары (ракета "Х-59", ракета неустановленного типа), стрелял из РСЗО "Ураган", "Град", артиллерии по населенным пунктам области. Обстреляны Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ", дом культуры); Бахмут (жилой сектор); Курахово (жилой сектор); Часов Яр (жилой сектор, школа, полицейская станция); пгт Нью-Йорк (жилой сектор); с. Зоряное (жилой сектор); с.Ласточкино (дом культуры); с.Нетайлово (жилой сектор); с.Орловка (жилой сектор); с.Северное (Северное) (жилой сектор); с.Тоненькое (жилой сектор).

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Повреждено 13 объектов (3 - жилых дома (из них: 1 многоквартирный), 2 - хозяйственные постройки, 2 - магазины, 2 - дома культуры, школа, полицейская станция, помещение ЧАО "АКХЗ", помещение Часовоярского огнеупорного комбината.

На Донетчине: 1 погибший, 5 раненых за сутки.

Луганщина: на Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах Кременной и Белогоровки. Успеха не имел.

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Осуществил артиллерийские обстрелы Стельмаховки, Черновонопоповки, Невского, Куземовки, Макеевки, Кременной, Белогоровки и Дибровы.

Ситуация в области остается напряженной.

Полтавщина: вчера вечером враг совершил ракетный удар по гражданской и критической инфраструктуре в Кременчугском районе, пострадавших в результате ракетного удара нет.

Черниговщина: два обстрела за сутки, Новгород-Северский и Черниговский районы, из минометов. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация уточняется.

Сумщина: ночью в направлении Хотинской ТГ Сумского района осуществлен артиллерийский обстрел, 4 прихода.

с. Стецьковка Сумской МГ - артиллерийский обстрел, 5 приходов. В результате обстрела повреждена линия электроснабжения.

Ночью - 3 прихода из миномета по территории Белопольской ТГ.

Также 3 прихода по Середино-Будской ТГ.

Ночью - 15 взрывов на территории Новослободской ТГ. Предварительно - без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных общин области: Новослободской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Белопольской. Было зафиксировано 31 прилет. Также во время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, работала ПВО.

Запорожская: ночью врагом нанесен ракетный удар по г. Запорожье: одна ракета С-300 попала в жилой 5-ти этажный дом. В результате попадания ракеты разрушены верхние этажи, под завалами находятся люди.

Еще одна ракета попала во двор возле 5-ти этажного дома. В результате попадания ракеты повреждены дома (выбиты окна двери, повреждены машины), которые находятся рядом.

Информация о жертвах уточняется, на месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Новоданиловка, Малиновка, Белогорье, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Красное, Чаривне, Каменское, Степное, Малые Щербаки.

Поступило 27 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Другие последствия устанавливаются.

Днепропетровщина: вчера днем враг обстреливал Никополь и Марганецкую громаду.

Без жертв.

Повреждено фермерское хозяйство.

Разрушения есть в 2 частных домах и хозяйственных постройках.

Ночью Никопольщина снова пережила два обстрела. Россияне били из тяжелой артиллерии.

Под прицелом были Никополь и Червоногригорьевская громада. Повреждены котельная, несколько магазинов и аптека.

Российские снаряды задели 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто. Оборвали линии электропередач и повредили водопровод. Люди не пострадали.

Харьковщина: на Слобожанском направлении в течение суток противник обстрелял населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терновая, Охримовка, Потихоновое, Двуречная, и Кондрашовка. Применил БПЛА с боевой нагрузкой неподалеку Бударок.

На Купянском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Масютовка, Лиман Первый, Купянск и Кисловка.

Вчера утром в с. Кондрашовка Купянского района в результате обстрела из РСЗО "Град" повреждено административное здание отделения полиции.

В результате вчерашних обстрелов г. Чугуев поврежден 5-этажный жилой дом в военном городке. Ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Мужчина госпитализирован. Мальчик получил медпомощь на месте.

Также враг обстрелял из минометов с. Красная Заря, Золочевской ОТГ, Богодуховского района. Без пострадавших.

Николаевщина: вчера днем враг наносил удары из РСЗО за пределами населенного пункта и по побережью Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, враг продолжает осуществлять обстрелы по районам населенных пунктов области, среди которых - Змиевка, Казацкое, Веселое, Берислав, Инженерное, Антоновка, Береговое, Велетенское, Белозерка, Днепровское и город Херсон.

В селе Змиевка на Херсонщине из-за российской атаки ранены двое мужчин. Это 54-летний местный житель, который получил осколочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога - его травмы более тяжелые.

Российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеского обстрела ранения получил годовалый малыш. Мальчик в среднем состоянии тяжести, осколками стекла ему ранило уши и лицо.

В поле возле пгт Архангельское на противотанковой мине произошел подрыв трактора, в результате чего травмы получили двое местных жителей, которые были в нем. Пострадавшие доставлены в Великоалександровскую больницу для оказания медицинской помощи.

Был осуществлен обстрел из различного вооружения со стороны РФ территории пгт Казацкое и с. Веселое. Повреждены 8 объектов в частном секторе.

Всего на Херсонщине за сутки из-за агрессии РФ пострадали 11 человек.

С деоккупированных территорий Херсонщины автотранспортом эвакуировали 65 человек, из них 6 - это дети.