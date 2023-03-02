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Представителя застройщика в Киеве приговорили к условному сроку и донату на дроны

Елена РощинаЧетверг, 2 марта 2023, 13:39

Представителя столичного застройщика осудили за попытку подкупа главы Госинспекции архитектуры и градостроительства: он получил условный срок и заплатит 100 тысяч долларов США на проект "Армия дронов".

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

Детали: 2 марта ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и представителем одного из столичных застройщиков, которого разоблачили на предложении и предоставлении около 120 тысяч долларов США неправомерной выгоды главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины, за то, чтобы несмотря на имеющиеся нарушения, общество-застройщик получило сертификат готовности к эксплуатации многоэтажки в Киеве.

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По приговору суда лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, на это лицо возложены обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

Вместе с тем, в соответствии с соглашением представитель столичного застройщика обязуется перечислить 100 тысяч долларов США на нужды Вооруженных сил Украины, а именно на проект "Армия дронов" в Фонд United 24.

Также внесенные в качестве залога 2,239 млн грн будут перечислены на нужды ВСУ, а неправомерная выгода в сумме почти 120 тысяч долларов США взыскана в доход государства.

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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.

Темы: КиевстроительствовзяткаАнтикоррупционная прокуратура
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