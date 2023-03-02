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В Бородянке эксгумировали тела трех убитых россиянами жителей

Елена РощинаЧетверг, 2 марта 2023, 16:11
Эксгумация погибших в Бородянке, фото полиции Киевской области

В Бородянке Киевской области эксгумировали тела трех мирных жителей, убитых российскими захватчиками во время попытки наступления на Киев.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов

Прямая речь: "Тела трех убитых оккупантами мирных жителей обнаружила сегодня полиция Киевщины. Эксгумацию погибших провели в Бородянке. 

В марте 2022, во время вражеской оккупации, местный житель наткнулся на тела двух застреленных российскими солдатами людей и обгоревшие останки третьего. Мужчина похоронил погибших на местном кладбище. Сейчас вернулся из-за границы и сообщил в полицию о захоронении".

Детали: Всего на Киевщине после деоккупации уже обнаружили 1373 тела мирных жителей. 197 погибших еще неидентифицированы. 278 человек считается пропавшими без вести.

Темы: Киевская областьвойна
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