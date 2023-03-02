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В МИД детализировали, каких санкций против России еще ждут от ЕС

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 16:21

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, какие санкции против России надеются увидеть в следующих санкционных пакетах Евросоюза - речь идет, в частности, о "Росатоме".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовал представитель МИД Олег Николенко.

Он выразил благодарность Евросоюзу за проделанную работу, в том числе последний пакет к годовщине полномасштабной войны.

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"В то же время в десятый санкционный пакет не вошел ряд других элементов, на которых настаивала Украина: ядерная энергетика, в частности дальнейшее ограничение деятельности корпорации "Росатом", причастной к оккупации Запорожской атомной станции, ІТ-технологии, продажа бриллиантов, морская логистика. Реальность такова, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это - сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине", - отметил Олег Николенко.

Пресс-секретарь отметил, что Украина не ставит под сомнение необходимость "закрывать лазейки" в уже введенных санкциях, но рассчитывает, что ЕС вскоре начнет готовить следующий, одиннадцатый пакет.

"Мы также поддерживаем расширение санкционной коалиции, в частности путем привлечения стран Азии и Латинской Америки. Усиление санкционного давления и обеспечение соблюдения уже действующих ограничений должны идти параллельными треками и дополнять друг друга", - отметил Олег Николенко.

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Напомним, в годовщину полномасштабной войны страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России. В субботу стало известно, что в десятый пакет санкций ЕС против РФ войдет 121 физическое и юридическое лицо.

Президент Украины после того призвал Европейский Союз к санкциям против "Росатома" и увеличению давления на российские банки.

Темы: ЕСРосcиясанкцииМИД
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