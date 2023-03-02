В Брюсселе открыли неформальное представительство демократической Беларуси

В столице Бельгии Брюсселе в среду состоялось открытие миссии "За демократическую Беларусь", которая представляет интересы объединенной белорусской оппозиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская.

Миссия будет предназначена для проведения культурных мероприятий, политических встреч и выставок. Ее возглавит Владимир Остапенко - бывший белорусский дипломат, который уволился в знак протеста против репрессий и который 30 лет назад открывал посольство Беларуси в Бельгии.

На открытии Тихановская отметила, что миссия поможет вернуть Беларусь в Европу, а также приблизит Европу к Беларуси, и "это место для всех, кто борется за права человека, свободу и независимость Беларуси, место для организаций и инициатив, которые также хотят перемен в нашей стране".

"Впервые за 28 лет у белорусов будет свое место в Брюсселе", - подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Участие в презентации миссии "За демократическую Беларусь" приняли министр иностранных дел Бельгии, президент Фландрии, европейские парламентарии, лидеры европейских структур и международных организаций, белорусы Бельгии.

Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси в 2020 году вместо мужа Сергея, который был задержан во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорен к 18 годам заключения.

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Выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. С тех пор Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанная рядом западных государств легитимная представительница Беларуси.

В прошлом году Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним.