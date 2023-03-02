Глава МИД Эстонии: Единственная альтернатива членству Украины в НАТО – ее ядерный статус

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что членство в Североатлантическом Альянсе является единственным вариантом обеспечения безопасности Украины за исключением ядерного оружия - но этот вариант на практике невозможен.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью американскому порталу Newsweek.

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся - или прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут втянуты в мировую войну, или, по крайней мере, в войну за европейский континент. Это уже признание того, что широкомасштабная война повторится", - пояснил свою позицию эстонский министр.

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Он отверг любые альтернативы членству Украины в Альянсе - в частности план сближения с НАТО в обмен на большую готовность Киева к переговорам с РФ, который, как сообщали СМИ, продвигают Британия, Германия и Франция.

"Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы четко даете понять, что это не НАТО? Это похоже на полу-НАТО. Я бы отнесся к такой копии с большим подозрением. Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, было бы предоставление Украине ядерного оружия", - сказал Рейнсалу, одновременно подчеркнув, что такой шаг является невозможным и нежелательным, учитывая обязательства ядерных государств Альянса по нераспространению ядерного оружия.

По словам Рейнсала, оставление Украины вне зонтика безопасности Запада оставит Киев в неопределенности и подорвет процесс восстановления страны.

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"Представьте, что мы не предоставим Украине после войны гарантии, предусмотренные статьей 5. Тогда мы будем поощрять Украину строить свою самооборону по стратегии "ежа", как на Диком Западе, стоя в своем форте с винтовками и ожидая Россию. Я думаю, что это создаст серую зону посреди Европы. Это был бы большой негативный сигнал относительно их стремлений в Европейский Союз, с точки зрения безопасности, инвестиционных гарантий и всего остального", - добавил глава МИД Эстонии.

Напомним, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украине уже не нужен никакой план действий по членству в НАТО, поскольку она уже соответствует большинству критериев.

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