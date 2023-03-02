Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Эстонии: Единственная альтернатива членству Украины в НАТО – ее ядерный статус

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 19:18

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что членство в Североатлантическом Альянсе является единственным вариантом обеспечения безопасности Украины за исключением ядерного оружия - но этот вариант на практике невозможен.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью американскому порталу Newsweek.

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся - или прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут втянуты в мировую войну, или, по крайней мере, в войну за европейский континент. Это уже признание того, что широкомасштабная война повторится", - пояснил свою позицию эстонский министр.

Реклама:

Он отверг любые альтернативы членству Украины в Альянсе - в частности план сближения с НАТО в обмен на большую готовность Киева к переговорам с РФ, который, как сообщали СМИ, продвигают Британия, Германия и Франция.

"Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы четко даете понять, что это не НАТО? Это похоже на полу-НАТО. Я бы отнесся к такой копии с большим подозрением. Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, было бы предоставление Украине ядерного оружия", - сказал Рейнсалу, одновременно подчеркнув, что такой шаг является невозможным и нежелательным, учитывая обязательства ядерных государств Альянса по нераспространению ядерного оружия.

По словам Рейнсала, оставление Украины вне зонтика безопасности Запада оставит Киев в неопределенности и подорвет процесс восстановления страны.

ВИДЕО ДНЯ

"Представьте, что мы не предоставим Украине после войны гарантии, предусмотренные статьей 5. Тогда мы будем поощрять Украину строить свою самооборону по стратегии "ежа", как на Диком Западе, стоя в своем форте с винтовками и ожидая Россию. Я думаю, что это создаст серую зону посреди Европы. Это был бы большой негативный сигнал относительно их стремлений в Европейский Союз, с точки зрения безопасности, инвестиционных гарантий и всего остального", - добавил глава МИД Эстонии.

Напомним, депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Украине уже не нужен никакой план действий по членству в НАТО, поскольку она уже соответствует большинству критериев.

Смотрите объяснения о сценариях вступления в НАТО, возможных преградах и путях их преодоления в видео Договоренность о вступлении Украины в НАТО. Когда ее ждать, какой она будет? Детальный разбор

Темы: ЭстонияНАТОядерное оружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: