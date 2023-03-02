Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США наложили санкции на теневой нефтяной флот Ирана

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 22:38

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против компаний, которые, как утверждается, транспортировали или продавали иранскую нефть или нефтехимическую продукцию в нарушение других ограничений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Санкции направлены против 11 компаний и 20 связанных с ними судов, которые способствовали торговле нефтью и нефтехимической продукцией Ирана. Отдельно под ограничения попали две компании из Китая и по одной - из Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые США также признаны причастными к транспортировке иранской нефти.

"Это решение подчеркивает наши постоянные усилия, направленные на обеспечение соблюдения наших санкций против Ирана", - отметил Блинкен.

Представительство Ирана при ООН в комментарии Reuters обвинило администрацию президента США Джо Байдена в том, что она "по сути повторяет провальную политику максимального давления" предшественника Дональда Трампа.

"Иран привык к этим санкциям, но если США когда-нибудь захотят вернуться к СВПД (иранской ядерной сделке), американскому правительству будет сложно снять их все", - добавили там.

В 2018 году Трамп возобновил санкционный режим против Ирана, который был ослаблен после заключения ядерной сделки тремя годами ранее. С тех пор США неоднократно накладывали санкции для ограничения торговли иранской нефтью, которая составляет значительную долю доходов Тегерана.

ВИДЕО ДНЯ

В течение последних двух лет администрация Байдена пыталась возродить "ядерную сделку", но безуспешно.

На днях в Пентагоне заявили, что Иран может изготовить достаточное количество расщепляющих материалов для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней.

Читайте также: Остановка иранского атома: в США обсуждают силовую блокаду ядерной программы Тегерана.

Темы: СШАИраннефтьсанкции
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА

Массового отвода войск из Бахмута не происходит – Восточная группировка

Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики

Комик сбежал из Украины с разрешением Минкульта, министерство инициирует изменения

Активист из Крыма рассказал, как ФСБ выбивала из него "извинения" перед Путиным и армией РФ

видеоУкраинцы и россияне в Испании грабили беженцев из Украины

Все новости...
США
Президент Еврокомиссии едет в США и Канаду, будет говорить и об Украине
США с тремя украинскими агротрейдерами инвестируют $44 миллиона в инфраструктуру
Минюст США впервые разрешил привлечь Трампа к ответственности по делу о штурме Капитолия
Последние новости
00:22
Россияне ударили по Сумщине из минометов и артиллерии, 117 прилетов
23:44
видеоВ Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА
23:18
Тактика россиян становится все более террористической из-за отсутствия успеха – Минобороны
22:56
Россияне использовали против Украины новые планирующие бомбы весом 1,5 тонны – СМИ
22:19
Массового отвода войск из Бахмута не происходит – Восточная группировка
21:39
Зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны военных РФ – Зеленская
21:12
Международный центр по расследованию преступлений РФ заработает летом – генпрокурор
20:37
Глава Верховного суда: Украинские суды будут массово рассматривать дела о геноциде РФ
20:13
Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности – министр энергетики
19:56
Премьер Латвии: Поставки боевых самолетов Украине - лишь вопрос времени
Все новости...