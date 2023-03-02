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США наложили санкции на теневой нефтяной флот Ирана

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 21:38

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против компаний, которые, как утверждается, транспортировали или продавали иранскую нефть или нефтехимическую продукцию в нарушение других ограничений.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Санкции направлены против 11 компаний и 20 связанных с ними судов, которые способствовали торговле нефтью и нефтехимической продукцией Ирана. Отдельно под ограничения попали две компании из Китая и по одной - из Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама, которые США также признаны причастными к транспортировке иранской нефти.

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"Это решение подчеркивает наши постоянные усилия, направленные на обеспечение соблюдения наших санкций против Ирана", - отметил Блинкен.

Представительство Ирана при ООН в комментарии Reuters обвинило администрацию президента США Джо Байдена в том, что она "по сути повторяет провальную политику максимального давления" предшественника Дональда Трампа.

"Иран привык к этим санкциям, но если США когда-нибудь захотят вернуться к СВПД (иранской ядерной сделке), американскому правительству будет сложно снять их все", - добавили там.

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В 2018 году Трамп возобновил санкционный режим против Ирана, который был ослаблен после заключения ядерной сделки тремя годами ранее. С тех пор США неоднократно накладывали санкции для ограничения торговли иранской нефтью, которая составляет значительную долю доходов Тегерана.

В течение последних двух лет администрация Байдена пыталась возродить "ядерную сделку", но безуспешно.

На днях в Пентагоне заявили, что Иран может изготовить достаточное количество расщепляющих материалов для одной ядерной бомбы примерно за 12 дней.

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Темы: СШАИраннефтьсанкции
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