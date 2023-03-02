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Данилов о завершении войны: Не все зависит от нас

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 22:49
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сроки окончания войны зависят не только от Украины, но и от западной помощи.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

У Данилова спросили, когда может закончиться война.

Прямая речь: "Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать, будет ли это месяц, или два, или полгода, или немножко больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас.

Есть понимание, что помощь от наших партнеров является ключевой. Сейчас помощь идет и она увеличивается. Мы не можем сравнить то, что было в марте 2022 года с мартом 2023 года - это уже совсем другое отношение и совсем другое количество партнеров.

Ну и конечно будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут и все будет хорошо. Вопрос только времени".

Темы: ДаниловвойнаСНБОРосcия
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