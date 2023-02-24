Оборонные закупки будут формировать прозрачно: Рада приняла закон
Пятница, 24 февраля 2023, 14:44
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8381 "О внесении изменений в закон "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках".
Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, "ЦПК"
Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 264 народных избранника.
Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.
Законопроект предусматривает следующие сроки для обнародования информации о закупках Минобороны (с даты вступления в силу):
- в течение 30 дней - должен быть создан модуль в Prozorro, который позволит публиковать информацию за единицу продукции, а также подзаконные акты Кабмина, необходимые для реализации закона;
- в течение 60 дней после создания модуля в Prozorro - там должны быть опубликованы данные о ценах за единицу продукции из договоров, которые заключались начиная с 24 февраля 2022 года и были засекречены до этого;
- в течение 10 дней с момента заключения договора - будет публиковаться информация о новых закупках с или измененные договоры.
В ЦПК пообещали проконтролировать обнародование цены по каждому несекретному контракту.
Предыстория:
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- Издание ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Особую огласку получила информация о "куриных яйцах по 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ, а министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны. Позже в интервью "Украинской правде" Резников признал, что был слишком эмоционален, и обещал тщательно проверить все факты, выявленные журналистами.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных. Был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок Министерства обороны, о чем стало известно 25 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.