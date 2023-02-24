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Оборонные закупки будут формировать прозрачно: Рада приняла закон

Станислав ПогориловПятница, 24 февраля 2023, 14:44
Фото: Getty Images

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8381 "О внесении изменений в закон "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках".

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, "ЦПК"

Детали: "За" соответствующее решение проголосовали 264 народных избранника.

Законопроект предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Законопроект предусматривает следующие сроки для обнародования информации о закупках Минобороны (с даты вступления в силу):

  • в течение 30 дней - должен быть создан модуль в Prozorro, который позволит публиковать информацию за единицу продукции, а также подзаконные акты Кабмина, необходимые для реализации закона;
  • в течение 60 дней после создания модуля в Prozorro - там должны быть опубликованы данные о ценах за единицу продукции из договоров, которые заключались начиная с 24 февраля 2022 года и были засекречены до этого;
  • в течение 10 дней с момента заключения договора - будет публиковаться информация о новых закупках с или измененные договоры.

В ЦПК пообещали проконтролировать обнародование цены по каждому несекретному контракту.

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Темы: МинобороныВерховная Радагосзакупки
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