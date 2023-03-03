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В Петербурге открыли молодежный клуб от Пригожина "Вагнеренок"

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 12:59
Одна из встреч в "Вагнеренке"

В Петербурге на базе так называемой "ЧВК Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина появился молодежный клуб "Вагнеренок".

Источник: петербургское издание "Бумага"

Детали: Клуб открылся в начале 2023 года, а первая встреча состоялась 29 января. На ней было чуть больше 10 человек.

На встречи с детьми приходят депутаты и силовики, а в свободное время участникам предлагают поиграть в симулятор военного беспилотника. Создатели намерены привить школьникам и студентам "любовь к своему Отечеству", пишет издание.

Дословно: "За месяц существования "Вагнеренка" его посетили депутаты Госдумы Василий Власов (ЛДПР) и Мария Бутина, провластный блогер Виталий Вереск, который проводил на базе "ЧВК Вагнер Центра" лекции о тюнинге оружия, и блогер Юрий Подоляка".

Детали: На другой встрече присутствовал спецназовец Виктор Шмарковский. Его представили как заведующего фонда содействия ветеранам спецназа госбезопасности "КУОС-Вимпел" - организацией, которая считает себя наследницей одного из отделов КГБ СССР.

Он в частности рассказал, что "излучает дельта-волны", а его мозг способен выдержать любой удар "из-за скопления жидкости в определенных зонах". И, добавил спецназовец, он - "ребенок первой атомной бомбы".

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Куратор проекта Александр Тронин утверждает, что по состоянию на март в молодежном клубе находится около 60 человек.

Предыстория:

  • В ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге открыли "ЧВК Вагнер-центр", связанный со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, также известного как "повар Путина".
  • 6 февраля Верховная Рада Украины признала частную военную компанию "Вагнер" Евгения Пригожина международной преступной организацией.

Темы: РосcияПригожин
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