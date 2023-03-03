Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Польши: Не хотим, чтобы восток страны повторил судьбу Бучи или Херсона

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 13:19
Минобороны Польши: Не хотим, чтобы восток страны повторил судьбу Бучи или Херсона
Фото: Getty Images

Заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич объяснил укрепление оборонного потенциала страны стремлением предотвратить военные преступления вроде тех, что происходили на оккупированной Россией территории Украины.

Об этом Скуркевич заявил в эфире "Польского радио", сообщает "Европейская правда".

"Мы не согласны с тем, чтобы восточная Польша разделила судьбу Бучи или Херсона, чтобы враг заходил на территорию Республики Польша и истреблял население, убивал невинных людей. Мы будем защищать Республику Польша, если потребуется, с первых сантиметров нашей земли, на самой нашей границе", - подчеркнул чиновник.

Реклама:

Заместитель министра обороны Польши также напомнил о создании 1-й пехотной дивизии Легионов, которая будет дислоцирована на северо-востоке Польши для обеспечения безопасности Сувальского перешейка.

Кроме того, к югу от Варшавы будет создана еще одна дивизия, которая будет охватывать Люблинское и Подкарпатское воеводства.

Напомним, в январе Скуркевич и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявили, что Варшава изменит концепцию обороны от агрессии с востока после выводов, сделанных из действий российской армии в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В последние месяцы польская армия активно закупает вооружение и наращивает производство бронированной техники. Среди последнего, было объявлено о запуске производства южнокорейских танков K2 в Познани.

Читайте также: Оборона с учетом уроков Украины: как Польша обновляет план действий на случай войны.

Темы: ПольшавойнаБучаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: