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Минобороны Польши: Не хотим, чтобы восток страны повторил судьбу Бучи или Херсона

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 14:19
Фото: Getty Images

Заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич объяснил укрепление оборонного потенциала страны стремлением предотвратить военные преступления вроде тех, что происходили на оккупированной Россией территории Украины.

Об этом Скуркевич заявил в эфире "Польского радио", сообщает "Европейская правда".

"Мы не согласны с тем, чтобы восточная Польша разделила судьбу Бучи или Херсона, чтобы враг заходил на территорию Республики Польша и истреблял население, убивал невинных людей. Мы будем защищать Республику Польша, если потребуется, с первых сантиметров нашей земли, на самой нашей границе", - подчеркнул чиновник.

Заместитель министра обороны Польши также напомнил о создании 1-й пехотной дивизии Легионов, которая будет дислоцирована на северо-востоке Польши для обеспечения безопасности Сувальского перешейка.

Кроме того, к югу от Варшавы будет создана еще одна дивизия, которая будет охватывать Люблинское и Подкарпатское воеводства.

Напомним, в январе Скуркевич и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявили, что Варшава изменит концепцию обороны от агрессии с востока после выводов, сделанных из действий российской армии в Украине.

В последние месяцы польская армия активно закупает вооружение и наращивает производство бронированной техники. Среди последнего, было объявлено о запуске производства южнокорейских танков K2 в Познани.

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Темы: ПольшавойнаБучаРосcия
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