Минобороны Польши: Не хотим, чтобы восток страны повторил судьбу Бучи или Херсона

Заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич объяснил укрепление оборонного потенциала страны стремлением предотвратить военные преступления вроде тех, что происходили на оккупированной Россией территории Украины.

Об этом Скуркевич заявил в эфире "Польского радио", сообщает "Европейская правда".

"Мы не согласны с тем, чтобы восточная Польша разделила судьбу Бучи или Херсона, чтобы враг заходил на территорию Республики Польша и истреблял население, убивал невинных людей. Мы будем защищать Республику Польша, если потребуется, с первых сантиметров нашей земли, на самой нашей границе", - подчеркнул чиновник.

Заместитель министра обороны Польши также напомнил о создании 1-й пехотной дивизии Легионов, которая будет дислоцирована на северо-востоке Польши для обеспечения безопасности Сувальского перешейка.

Кроме того, к югу от Варшавы будет создана еще одна дивизия, которая будет охватывать Люблинское и Подкарпатское воеводства.

Напомним, в январе Скуркевич и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявили, что Варшава изменит концепцию обороны от агрессии с востока после выводов, сделанных из действий российской армии в Украине.

В последние месяцы польская армия активно закупает вооружение и наращивает производство бронированной техники. Среди последнего, было объявлено о запуске производства южнокорейских танков K2 в Познани.

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