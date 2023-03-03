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Міноборони Польщі: Не хочемо, щоб схід країни повторив долю Бучі або Херсона

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 13:19
Міноборони Польщі: Не хочемо, щоб схід країни повторив долю Бучі або Херсона
Фото: Getty Images

Заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркєвич пояснив зміцнення оборонного потенціалу країни прагненням попередити воєнні злочини на кшталт тих, що відбувались на окупованій Росією території України.

Про це Скуркєвич заявив в етері "Польського радіо", повідомляє "Європейська правда".

"Ми не згодні з тим, щоб східна Польща розділила долю Бучі чи Херсона, щоб ворог заходив на територію Республіки Польща і винищував населення, вбивав невинних людей. Ми будемо захищати Республіку Польща, якщо буде потрібно, з перших сантиметрів нашої землі, на самому нашому кордоні", – наголосив урядовець.

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Заступник міністра оборони Польщі також нагадав про створення 1-ї піхотної дивізії Легіонів, яка буде дислокована на північному сході Польщі для забезпечення безпеки Сувальського перешийку.

Крім того, на південь від Варшави буде створено ще одну дивізію, яка охоплюватиме Люблінське та Підкарпатське воєводства.

Нагадаємо, в січні Скуркєвич і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявили, що Варшава змінить концепцію оборони від агресії зі сходу після висновків, зроблених з дій російської армії в Україні.

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В останні місяці польська армія активно закуповує озброєння та нарощує виробництво броньованої техніки. Серед останнього, було оголошено про запуск виробництва південнокорейських танків K2 у Познані.

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Теми: ПольщавійнаБучаРосія
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