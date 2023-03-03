Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"
Пятница, 3 марта 2023, 15:21
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика" вертолета, во время катастрофы которого в Броварах Киевской области погибло руководство МВД.
Источник: "Интерфакс-Украина", "Суспільне"
Прямая речь Шмыгаля: "Есть очень понятные результаты технического состояния вертолета. Все материалы из черного ящика" сохранены, они качественные".
Детали: Шмыгаль сообщил, что "черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета, расшифровали во Франции.
По словам премьера, следствие продолжается. Шмыгаль отметил, что пока нет информации, которую мог бы публично озвучить - результаты следствия должны быть в ближайшее время, поскольку проделана большая работа.
Предыстория:
- 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар. В результате катастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась.
- По данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
- Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.
- В феврале следствие сообщило, что опросило более 6 тысяч свидетелей трагедии.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что следствие сможет обнародовать первые результаты расследования в конце марта - начале апреля.
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