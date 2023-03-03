Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика" вертолета, во время катастрофы которого в Броварах Киевской области погибло руководство МВД.

Источник: "Интерфакс-Украина", "Суспільне"

Прямая речь Шмыгаля: "Есть очень понятные результаты технического состояния вертолета. Все материалы из черного ящика" сохранены, они качественные".

Детали: Шмыгаль сообщил, что "черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета, расшифровали во Франции.

По словам премьера, следствие продолжается. Шмыгаль отметил, что пока нет информации, которую мог бы публично озвучить - результаты следствия должны быть в ближайшее время, поскольку проделана большая работа.

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