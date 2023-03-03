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Генерал Сырский второй раз за 6 дней приехал в Бахмут

Станислав ПогориловПятница, 3 марта 2023, 15:02
Генерал Сырский второй раз за 6 дней приехал в Бахмут
Фото: пресс-служба Сухопутных воск

Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский 3 марта посетил подразделения, которые ведут оборону города Бахмут Донецкой области.

Источник: пресс-служба Сухопутных войск

Дословно: "В Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о состоянии дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами по повышению обороноспособности наших подразделений на линии фронта".

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Детали: Сообщается, что противник не оставляет надежды захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город.

 

На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои идут в самом городе и вокруг него.

 

Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма.

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Что предшествовало:

  • Сырский посещал воинские части Сил обороны в Бахмуте и в окрестностях 25 февраля.
  • 2 марта британская разведка спрогнозировала ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.
  • В феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.

Темы: Бахмут
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