Генерал Сырский второй раз за 6 дней приехал в Бахмут
Командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский 3 марта посетил подразделения, которые ведут оборону города Бахмут Донецкой области.
Источник: пресс-служба Сухопутных войск
Дословно: "В Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о состоянии дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами по повышению обороноспособности наших подразделений на линии фронта".
Детали: Сообщается, что противник не оставляет надежды захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы оккупировать город.
На захват города российские оккупанты бросили подготовленные подразделения ЧВК "Вагнер" и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои идут в самом городе и вокруг него.
Командующий поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут являются примером стойкости, мужества и героизма.
Что предшествовало:
- Сырский посещал воинские части Сил обороны в Бахмуте и в окрестностях 25 февраля.
- 2 марта британская разведка спрогнозировала ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.
- В феврале председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спрогнозировал, что украинские силы не будут отступать из Бахмута.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Бахмуте оккупанты теряют в семь раз больше солдат, чем украинская сторона.