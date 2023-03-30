УПЦ МП, несмотря на требование, не выехала из Лавры: проводит службу

Священники УПЦ МП 30 марта проводят в лавре службу. Эти храмы они должны были покинуть еще 29 марта. Фото из Facebook УПЦ МП

УПЦ МП не выехала с территории Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что договор аренды храмов у нее закончился 29 марта – по состоянию на утро 30 марта священники УПЦ МП проводят в лавре богослужение.

Источник: трансляция службы в Facebook, журналисты в эфире национального марафона новостей

Детали: УПЦ МП проводит и транслирует службу в прямом эфире в соцсетях. Журналисты нацмарафона новостей сообщили, что богослужение продлится до 10 утра.

скриншот из трансляции УПЦ МП

В 10 утра на территорию Киево-Печерского заповедника должна прибыть комиссия и должен начаться процесс передачи имущества лавры государству.

Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.

Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".

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Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.

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