Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской лавры

Кабинет министров 30 марта признал недействительным распоряжение о бесплатном пользовании УПЦ МП имуществом Киево-Печерской Лавры и таким образом вернул его в управление государства.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Дословно: "Правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопросы передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений".

Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов".

Что было раньше: 30 марта стало известно, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.

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