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ЕС приглашает третьи страны к совместной схеме закупки боеприпасов для Украины - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 4 марта 2023, 18:26
ЕС приглашает третьи страны к совместной схеме закупки боеприпасов для Украины - СМИ
флаги ЕС, фото Getty Images

Европейский союз ищет страны за пределами блока, которые могли бы присоединиться к его усилиям по коллективной поставке боеприпасов Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Это предложение является частью плана ЕС по оказанию помощи в обеспечении Украины большим количеством дешевых боеприпасов, одновременно повышая способность Европы производить и пополнять свои собственные истощающиеся запасы.

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Согласно представленному на рассмотрение предложению, страны должны будут вносить свои взносы в коллективный фонд, известный как Европейский фонд мира. Затем ЕС будет вести переговоры о заключении совместного контракта на поставку боеприпасов.

Возможность привлечения стран, не входящих в ЕС, для пополнения фонда впервые прозвучала на прошлой неделе в проекте совместного плана закупок ЕС. В документе говорилось о том, что "партнерам-единомышленникам может быть предложено поддержать эти усилия путем добровольных финансовых взносов".

"Что мы также попытаемся сделать, так это побудить некоторые третьи страны внести свой вклад. Так, мы ведем переговоры с норвежцами, и есть потенциальный интерес со стороны канадцев", - сказал источник издания.

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Три дипломата выразили скептическое отношение к потенциальному участию Канады, отметив, что это может рассматриваться как прокладывание пути для присоединения США - вариант, который не все будут приветствовать, особенно Франция.

В более широком смысле, Франция может стать осложняющим фактором в вопросе о том, стоит ли привлекать к усилиям страны, не входящие в ЕС. Ожидается, что Париж поддержит использование объединенных средств для боеприпасов, произведенных в ЕС. А привлечение Норвегии и Канады, которые имеют отечественных производителей боеприпасов, может оттянуть часть этих денег за пределы ЕС.

Норвегия, однако, имеет тесные связи с ЕС. Хотя эта страна не является членом ЕС, она может вносить взносы в фонд коллективной обороны блока как член Европейской ассоциации свободной торговли.

По словам одного из дипломатов, на этой неделе среди послов также обсуждался вопрос о том, стоит ли обращаться за помощью в совместных закупках к Организации совместного сотрудничества в области вооружений, или OCCAR - европейской межправительственной организации, которая специализируется на совместных программах вооружений.

OCCAR состоит почти исключительно из стран ЕС, за одним исключением – Великобританией.

Напомним, глава МИД Эстонии заявил, что Украина получила лишь шестую часть обещанных 155-мм снарядов.

В понедельник министры обороны стран ЕС будут обсуждать создание механизма совместных закупок для поставки 1 миллиона боеприпасов калибра 155 мм.

Темы: ЕСпомощь Украине
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