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Зеленский рассказал, что надо сделать до следующего отопительного сезона

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 марта 2023, 19:36
Зеленский рассказал, что надо сделать до следующего отопительного сезона
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина уже начала большую работу по подготовке к следующему отопительному сезону.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Второй важный результат этой недели – это энергетика, это начало подготовки к следующему отопительному сезону. Уже сейчас. Мы прорабатываем все сценарии и сделаем все, чтобы подойти к следующей зиме готовыми к любой угрозе".

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Детали: Зеленский отметил, что за полгода украинские энергетики, чиновники, сектор безопасности и обороны и все, кто привлечен к выполнению соответствующих задач, должны сделать вполне конкретные вещи - "усилить защиту энергообъектов, восстановить ту инфраструктуру, которая была разрушена российскими ударами за прошедшие полгода, дать больше возможностей нашим людям в рамках проекта децентрализации энергосистемы, чтобы люди могли на своей частной территории, на своих частных объектах генерировать и поставлять электричество".

"Это большая работа, она уже началась", - заверил президент.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр энергетики Герман Галущенко 4 марта заявил, что Украина заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности, а также с достаточными запасами газа и угля. Он также отметил, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина к следующему отопительному сезону усилит защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации за счет укрытий и средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Темы: Зеленскийотоплениеэнергетика
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