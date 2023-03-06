Шольц: Германия – крупнейший донор Украины в Европе
Понедельник, 6 марта 2023, 03:27
Германия стала крупнейшим донором Украины в континентальной Европе после начала полномасштабного вторжения РФ.
Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала CNN
Прямая речь: "Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали крупнейшим донором Украины в континентальной Европе. В прошлом году тем или иным способом мы предоставили Украине 14 млрд евро".
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Детали: По словам Шольца, Германия планирует предоставлять Украине разноплановую помощь "так долго, сколько потребуется".
Что этому предшествовало:
- Олаф Шольц заявил, что Запад готов рассмотреть гарантии безопасности для Украины, но "в мирные времена".
- Канцлер Германии заявил, что Владимир Путин должен вывести из Украины войска – это основа для переговоров.
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