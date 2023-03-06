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Шольц: Германия – крупнейший донор Украины в Европе

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 04:27
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО GETTY IMAGES

Германия стала крупнейшим донором Украины в континентальной Европе после начала полномасштабного вторжения РФ.

Источник: немецкий канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала CNN

Прямая речь: "Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали крупнейшим донором Украины в континентальной Европе. В прошлом году тем или иным способом мы предоставили Украине 14 млрд евро".

Детали: По словам Шольца, Германия планирует предоставлять Украине разноплановую помощь "так долго, сколько потребуется".

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Темы: ГерманияШольцУкраина
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