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Силы обороны отбили более 95 вражеских атак – сводка

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 06:56
Украинский военнослужащий. Фото из Facebook Генштаба

В течение 5 марта Силы обороны Украины отбили более 95 атак противника на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "РФ основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского в Донецкой области.

Враг и в дальнейшем нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Осуществил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов очень вероятна по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфино Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терновая и Огирцево на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Червонопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать город Бахмут и окружающие населенные пункты. Противник обстреливал Зализнянское, Дубово-Васильевку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещеевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григоровку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Огневому воздействию подверглись более 40 населенных пунктов. В частности - Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское в Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры.

По данным Генштаба, для введения в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) - Армянск (временно оккупированная территория Автономной республики Крым). Отмечается, что эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск из-за отсутствия достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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