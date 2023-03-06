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Защитники за сутки ликвидировали 15 беспилотников, 11 ББМ и 650 оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 6 марта 2023, 08:12
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 153 770 военных, 3 423 танка, 2 086 беспилотников и 6 703 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 153 770 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 3 423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 703 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2 433 (+7) ед,
  • РСЗО – 488 (+0) ед,
  • средств ПВО – 250 (+2) ед,
  • самолетов – 302 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 086 (+15) ед,
  • крылатых ракет – 873 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 307 (+8) ед,
  • специальной техники – 234 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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