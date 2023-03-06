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По всей Украине звучала воздушная тревога

Ирина БалачукПонедельник, 6 марта 2023, 09:51
По всей Украине звучала воздушная тревога
Карта тревог по состоянию на 9:10 6 марта. Скриншот с alerts.in.ua

Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины 6 марта. Опасность продолжалась примерно 1:45 мин.

Источник: карта тревог, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: В 9:07 сирены начали звучать в столице и центральных областях. Очень быстро тревога распространились на всю территорию страны.

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Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в 09:05 с белорусского аэродрома в Мачулищах взлетел МиГ-31К ВКС РФ.

Обновлено в 10:50. В 10:49 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась примерно 1:45 мин.

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Темы: воздушная тревогавойна
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